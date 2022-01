El Gobierno decidirá lo que es cultura para los chavales

El bono cultural con el que el Gobierno tiene intención de regalar 400 euros a los chavales españoles por su mayoría de edad es, a priori, una bonita medida que muchos habrían agradecido en su momento. La clave está en qué consideran cultura las mentes pensantes del Ejecutivo. Que podrá usarse para comprar libros e ir al cine lo tenemos claro. Y que no servirá para pagar la entrada de una corrida de toros nos lo podíamos imaginar sin necesidad de que lo confirmase Iceta. Lo que ya es más cuestionable es que no contemple diseño, moda ni gastronomía. Porque, por ejemplo, pagar una hamburguesa en una cadena de comida rápida de procedencia extranjera no es una experiencia cultural, pero disfrutar en alguno de los templos culinarios del país es todo un aprendizaje. foTO: Iceta, señor de la cultura | efe