Al Gobierno le pasa algo con las salas X

No es por querer ver cosas donde no las hay, pero a los responsables de la redacción de la ley del cine les pasa algo con las salas X. Aparecen mencionadas en trece ocasiones en un texto de apenas 20 páginas y cuarenta artículos, de los que dos están dedicados por completo a ellas. Y no deja de resultar curioso porque el último cine X de España, que se sepa, estaba en Valencia y cerró hace unos días. O aquí hay alguna obsesión sin superar o alguien ha copiado y pegado alguna otra ley de hace bastante tiempo y le han pillado como a un mal estudiante cualquiera.