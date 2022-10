Y los gran británicos preocupados

pobriña, Liz Truss, qué poco le han durado el poder y la gloria. ¿Habrán sido suficientes 45 días para cobrar una pensión vitalicia en calidad de PM? Se hacen apuestas, señoras y señores, que tratándose de gran británicos es lo suyo. Pero es que muy malo hay que ser para que no te quieran ni los tuyos. Mi madriña querida, qué unanimidad ha logrado entre Gobierno, oposición y población ¡Ni haciéndolo a propósito! Ya lo dijimos en su día, cuando dimitió Boris Johnson: “otro vendrá, que bueno te hará”. Y esta señora no lo ha hecho bueno, lo ha hecho “buenérrimo”. Tan “buenérrimo” que hasta los hay que piden su vuelta. El rubio caballero, según dicen, está en Bahamas, poniéndose como una gamba, y tonto sería si aceptase. Ahora que, como acepte, que se preparen los ingleses, que van a bailar el twist hasta quedar más liados que un nudo gordiano. Pero tranquilos, que siempre aparecerá una buena espada ―como la de Alejandro Magno― para deshacerlo. Lo malo son los daños colaterales, porque no es lo mismo cortar que desatar. Pues eso.