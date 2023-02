El “Gran Hermano” de las cámaras ocultas llega a Cambados

El Concello de Cambados procedió a la instalación de cámaras de videovigilancia en varias calles del casco urbano con la finalidad de frenar los actos vandálicos que en las últimas semanas han dañado coches y mobiliario. Después de intensos debates han llegado a la conclusión de que se trata de la mejor opción para identificar a las personas que pinchan las ruedas de los vehículos que encuentran a su paso. No es de recibo que los vecinos se encuentren cada fin de semana con un neumático pinchado o un espejo roto porque algunos, todavía no se sabe quienes son, han tomado el vandalismo por bandera. Las cámaras estarán operativas de forma temporal y después se retirarán porque el objetivo del gobierno local no es vigilar constantemente, sino dar con los vándalos.