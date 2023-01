En Granada piden VAR

Hay que ver cómo es la gente, amigos, qué mal perder tiene. Ya no se respetan ni las decisiones del árbitro del encuentro -en este caso en forma de Consejo de Ministros-. A Granada no le dieron la sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial -vaya con el nombrecito- y van y piden el VAR -en este caso en forma de Tribunal Supremo-. Pero vamos a ver, señores y señoras de Granada, si ya tienen ustedes una ciudad fermosa donde las haya, con una historia de lo más exótica y novelesca. No lo van a tener todo -digo yo-, hay que dejar un poquito para los demás. ¿Que les hacía ilusión el asunto? Sí, vale, lo comprendemos, pero también a nosotros nos hacía ilusión ser millonarios y tenemos que aguantarnos. Además, dice nuestra Inés que está absolutamente tranquila porque el proceso ha sido transparente, y si lo dice Inés, no hay más que hablar: el gol es válido y sube al marcador. Punto pelota.