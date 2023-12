Habló el rey y se dispara el disparate

El discurso navideño de Felipe VI parece que siempre sirve para generar debate. Es curioso que solo Alberto Núñez Feijóo respondiera en redes sociales casi nada más terminar de hablar el rey. En el PSOE no hubo reacciones, hasta que no fue analizado a fondo por sus ideólogos para dar una respuesta mucho más tarde de forma comedida, por aquello de no dar ‘carnaza’ a sus socios de investidura. Y aquí, más cerca, pues se aprovechó el mensaje del Jefe del Estado para muchas cosas, pero sobre todo para poner de relieve que Galicia está en pleno apogeo político. Se agradece que las elecciones sean en febrero, porque si fueran más tarde ocurriría que la campaña política se iba a prolongar en el tiempo y sería un cansancio enorme para los gallegos. Hoy se agradece el poco ruido, pero será inevitable. Enero llegará cargado de promesas, desembarcos de líderes en Galicia y, sobre todo, peleas cuerpo a cuerpo entre los principales candidatos a presidir la Xunta. El rey habló de concordia, de lo que nos une... Ahora los políticos hablarán, pero de disparates.