Habrá que poner de moda el ir a juntas con acompañantes

el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió que las conversaciones entre el PSOE y Junts, que se esperan que comiencen en Suiza este mismo fin de semana con un “acompañante”, se realicen con “discreción” y cuando haya acuerdo, ha afirmado, se hará pública “hasta la última coma”. Pues aquí lo tienen, tratan de darle normalidad a algo que nadie con dos dedos de sentido común lo entiende, el disparate de reunirse con un partido político fuera de nuestras fronteras y, además, con un acompañante o acompañanta -no vaya ser que ‘Yo, Yolanda’ se enfade por lo del género-. El Gobierno español no pueda hacer más el ridículo y no entiende que Carles Puigdemont marque una hoja de ruta con el puñado de diputados que tiene y, para colmo, con la amenaza de que apoyaría un Gobierno de España del Partido Popular si Sánchez no cumple. No imaginamos a Feijóo pisoteando sus principios por ese puñado de votos..