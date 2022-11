Hemos dormido una hora menos

No, no es que hayan vuelto a cambiar la hora –solo faltaría—, pero es que esta noche pasada, de súpeto, se nos inundó el cielo de un extraño resplandor –cual aurora boreal, pero a lo descomunal— y un sonido estereofónico y envolverte de campanitas, zambombas y rebuznos de reno que nos ha impedido dormir durante un buen rato. Como no podíamos dormir, tuvimos tiempo de sobra para pensar a qué se debía semejante fenómeno paranormal. Después de mucho devanarnos los sesos –somos un poco lentos, lo reconocemos—, caímos en la cuenta de que el sábado 19 de noviembre era el día en el que el señor alcalde de Vigo, Abel Caballero, había amenazado con iniciar la Navidad. Y oigan, cumplió su amenaza. Pues bueno es don Abel. Claro, si fuese malo, se llamaría don Caín –chiste malo—, pero no. Pues nada, ya saben, pastorcillos y pastorcillas, si no han hecho sus reservas hoteleras las Navidades pasadas, no se molesten en buscar, que ya está todo petado y no cabe ni una oveja más.