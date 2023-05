La IA es un cuñado

Tanto revuelo con la Inteligencia Artificial, que si es la mayor amenaza para la creatividad humana, que si nos va a sustituir en cuestión de unos años y resulta que es como hablar con un cuñado. Porque pedirle que defina con un adjetivo a los habitantes de cada una de las comunidades autónomas y que diga que los andaluces son perezosos, los castellanoleoneses son fríos, los catalanes son elitistas y los valencianos son chulos es lo mismo que ya lleva diciendo el común de los mortales durante generaciones. Cliché, se llama eso. Que es una cosa muy humana que se supone que la tecnología debería superar. Más que nada, porque para recibir las mismas respuestas que podría dar cualquiera con latido de corazón no nos hace falta una máquina. Por cierto, el carácter de los gallegos lo resume con un ‘supersticiosos’. Es lo que tienen las tierras de meigas, que después de siglos de leyendas ya no hay quien les quite la fama.