Illa tiene buen ojo para el marketing

Buen ojo el de Salvador Illa para esto del marketing. En los albores de la pandemia, a escasas horas de que tuviéramos que encerrarnos en casa, el entonces ministro de Sanidad propuso que el mensaje de que nos quedásemos en nuestros hogares llegase de boca de rostros conocidos de la cultura, como Antonio Resines. La idea no cuajó, pero el actor sí que salió en un spot televisivo concienciando sobre la necesidad de no salir a la calle. Era de una empresa de telefonía, no del Ministerio de Sanidad, pero lo que cuenta es que la elección del personaje era buena. FOTO: Illa, posible talento del marketing por explotar | EFE