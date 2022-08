Imposible que digan la verdad

No es necesario ser muy espabilado para llegar a la conclusión de que este Gobierno habla al revés. Cuando dice una cosa hay que sospechar que se trata de la contraria. Calviño anuncia que no habrá recesión, lo que quiere afirmar es que en diciembre la habrá, y de las duras. “Vienen curvas, y lo que hay que hacer es no perder la vista de la carretera y mantener firme el volante”, así de gráfica se muestra la coruñesa. En dos días proclamará que Putin ha llevado a Europa al caos económico y al desastre todas la previsiones. Lo que vienen no son curvas sino corredoiras de las de antes del senderismo.