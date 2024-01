El incentivo que mueve masas

Lo de la cuesta de enero no es una frase hecha. Es una bofetada de realidad para que no nos vengamos arriba con las expectativas; económicas, al menos. Mejor tener claro desde el principio que lo que tenemos por delante no va a ser un camino de rosas. Pero siempre queda una luz. En el caso de los coruñeses, en forma de autobús de color rojo. Subirnos a uno de esos nos va a costar exactamente lo mismo que el año pasado. ¿A que están sonriendo? No todo iban a ser malas noticias... Dice el Ayuntamiento que es una apuesta decidida por la movilidad sostenible y la verdad es que incluso los de natural descreído se quedan sin argumentos para rebatirlo. Porque está claro que no hay mayor incentivo que favorecer el bolsillo. Hablar de huellas de carbono y humanizaciones queda muy bien para el expediente, pero si lo que quieres es llegar al público, dile que ir en bus le va a salir barato. Eso sí que crea adeptos a la causa. Fieles devotos de la tarjeta Millennium. Sin duda, hay credos peores.