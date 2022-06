La inflación desbocada

la recomendación general es que se hagan las compras de alimentos no perecederos cuanto antes y que se llenen los congeladores hasta que no quepa ni el aire. Al ritmo de subida de precios, la cesta de la compra va a pesar mucho y el Gobierno se encarga de adelgazarla en contenido y no en precio. Las medidas contra la inflación que ha presentado el Ejecutivo se las llevarán la primera quincena de septiembre las cosas del comer y del material escolar. Los carburantes siguen de escalada sin que se sepa muy bien el motivo, porque Putin será el demonio, pero en el Ejecutivo no son angelitos.