Las inspecciones de Trabajo en las

Desde hace un año es obligatorio que las compañías de más de 50 trabajadores cuenten con un plan de igualdad. La Inspección de Trabajo va a priorizar ahora el control de la igualdad de género en las empresas y se ha propuesto inspeccionar aquellas que no han respondido al requerimiento de implantar medidas que no discriminen laboralmente a las mujeres. La Inspección de Trabajo ha detectado como falta más grave que alrededor de 3.000 de estas compañías ni siquiera han respondido al requerimiento que les ha remitido el Ministerio en el último año para que implanten un plan de igualdad. Por ello, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha colocado a este segmento de empresas como el siguiente objetivo de la Inspección de Trabajo, tras ser requeridas en el último año. Algunas empresas se quejan de que, en muchos casos, no tienen ni recursos ni tiempo para desarrollar un plan de igualdad. Para empresas de entre 25 a 50 empleados el coste es de 826 euros al año e incluye la vista y presentación del proyecto, diagnóstico de igualdad, auditoría retributiva, registro salarial y propuesta de plan de acción.