Inteligencia desperdiciada

Hemos leído en las páginas de nuestro magnífico periódico -El Ideal Gallego, por supuesto-, que en A Coruña han detenido a un espabilado por vender la propiedad de una familiar con un falso poder notarial. Y, qué le quieren, al final hasta nos da pena, porque el hombre se tomó sus molestias, ¿eh?, que primero tuvo que robar el papel timbrado de la notaría y después falsificar firmas y sellos y no sabemos cuántas cosas más. Es una verdadera lástima, de verdad se lo decimos, que esta gente tan avispadilla no dedique sus neuronas superdotadas a cosas realmente valiosas, como descubrir vacunas contra el cáncer, transformar las piedras en oro o multiplicar por cien la producción de marisco, por ejemplo. Pero no, prefieren utilizar su ingenio para conseguir pasta... gansa. ¿No les sería mejor jugar a la lotería? O trabajar, mismamente, aunque para eso hay que doblar el lombo, sudar y esas cosas tan desagradables. El detenido no habrá conseguido la pasta, pero ahora tendrá el mantenimiento y el alojamiento gratis durante una temporada. A ver si aprovecha el tiempo y aplica la inteligencia en estudiar algo.