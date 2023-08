La intencionada indefinición constitucional

Cuando hace casi medio siglo se abordó la redacción de la Constitución, sus ponentes encontraron en el asunto territorial una de las cuestiones más difíciles de escribir. La articulación del territorio se plasmó en el famoso título VIII. Se abrió la vía a la autonomía, pero no se definió ningún mapa ni se determinó qué provincias deberían alcanzar o no dicha categoría de comunidad. Incluso se previeron dos techos competenciales, en la idea de posibles autonomías con más y con menos atribuciones. Los padres de la Constitución abrazaron así, como solución, la indefinición, postergando un problema que, por no resuelto, cada vez que tiene oportunidad, vuelve a asomarse. La polémica que viene sobre el uso del resto de lenguas de España en las cámaras es prueba de ello.