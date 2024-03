Las intensas lluvias no están pudiendo con la Semana Santa

Hablamos de Galicia, claro. Aquí hay unas zonas en las que Semana Santa es como una ‘fiesta nacional’, ahí está Ferrol presumiendo un día sí y otro también de que cuenta con las mejores cofradías de nuestro país, hasta las andaluzas se llegaron a picar. Pero no todo es lo mismo. La Semana Santa ferrolana es una religión que se siente o no se siente, y los de la Ciudad Departamental la llevan muy adentro. Claro que el tiempo importa y mucho, ya lo sabemos, pero ellos tienen claro que su objetivo es que los pasos recorran las calles pobladas de gente que no se quiere perder semejante espectáculo. Es la magia que tienen estas fechas para muchos y eso es lo que hay que respetar, llueva o truene.