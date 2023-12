Los jabalíes vuelven por Navidad

Pues las incursiones de jabalíes han vuelto. En la madrugada del pasado jueves, la Policía Local de A Coruña recibió varias llamadas: una familia de seis ejemplares recorría la Tercera Ronda. En un video recogido por un usuario de la red social X se puede apreciar a los animales paseando con tranquilidad, ajenos a la presencia de turismos en la zona. El destino de su trayecto no fue otro que el monte de San Pedro, donde fueron avistados horas después. Hasta aquí la noticia adelantada en el día de ayer. Lo cierto es que la ciudadanía no sabe muy bien o no entiende como puede estar ocurriendo esto. Desde el Ayuntamiento se culpa a la Xunta de Galicia, que es la que tiene competencias, por lo que alguna actuación se hizo. Incluso se mostraron imágenes a lo Indiana Jones de como se capturaban varios ejemplares, nadie dio crédito. Mejor borrar los recuerdos. Lo cierto es que los animalillos vuelven a la ciudad en busca de alimentación, a lo mejor se enteraron de la huelga de recogida de basura y los pobres aprovechan.