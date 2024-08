Las comarcas arousanas ofrecen hoy un día plagado de eventos de interés. Ribeira vive sus Festas do Verán y Catoira se prepara para su espectacular y guerrero Desembarco Vikingo, de interés internacional. Con más tranquilidad, pero no con menos ambiente, se vive la Festa do Albariño, con la investidura de Donas e Cabaleiros y que el quiera ostras, que vaya a Noalla, y si les gusta el mejillón, nada mejor que A Illa.