Jugar sucio ya es una forma de hacer política

No será la primera vez ni la última tampoco. Al ciudadano tampoco le sorprende mucho que los partidos políticos se agarren a un clavo ardiendo para desacreditar al rival o al que no piensa como él. Los progres, muy en auge en estos últimos tiempos, lo tienen claro: o conmigo o contra mí. El pensamiento único y si no piensas como ellos te sacan del bolsillo el sello de ‘fascista’ y zasca, se acabó la discusión. El viernes mismo una macro encuesta realizada dio como resultado que la crisis de los pellets estuvo politizada. Ni más ni menos que el 82% de los gallegos reconocen que es así y lo cierto es que ahora todos los partidos políticos, inclusos los más radicales, levantaron el pie del acelerador porque el daño que se les hizo a la gente del mar fue enorme, tanto que Galicia estuvo marcada en rojo y que se hizo complicado colocar el pescado del día en los mercados nacionales e internacionales. Este juego sucio y absurdo no es entendible, ni de recibo. El todo vale no debería de estar en la política porque perjudica a nuestra tierra.