La juventud ya no es lo que era

Hay que ver, cómo se pierden las tradiciones. Dónde se ha visto una juventud que no acabe como un piojo cuando sale de fiesta. Pues, al parecer, en Japón. Resulta que los chavales no beben. O, por lo menos, no tanto como al Gobierno nipón le gustaría, por aquello de la recaudación de impuestos. Así que se han puesto rápidamente a solucionar el problema lanzando una campaña de incentivo del consumo de alcohol entre las nuevas generaciones. A partir de los veinte años, eso sí, que una cosa es tener poco aprecio por el hígado de sus ciudadanos y otra cosa muy distinta, incumplir la ley. Pues nada, a beber como si les fuese la vida en ello, que las arcas nacionales andan un poco flojas. Sake, claro, que si a los muchachos les da por los espirituosos de importación no arreglamos nada. De lo que no ha comentado nada el Ejecutivo japonés es cuál es su plan si la cosa se le va de las manos y acaba necesitando de clínicas de desintoxicación para tener suficiente población en edad de generar ingresos y en condiciones de hacerlo.