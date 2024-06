La estación marítima de Vilanova acogió ayer la presentación de la Festa da Langosta. Había incluso varios ejemplares de generoso tamaño. De momento, este manjar no se catará en una cita festiva en la localidad, porque la fiesta presentada era la de A Guarda. No obstante, Vilanova es rica en buen producto del mar y cuenta los días ya para su Festa do Mexillón e do Berberecho.