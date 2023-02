La ley del más fuerte y de la violencia gratuita en la noche de Boiro

Una nueva pelea callejera volvió a enturbiar una noche de movida en Boiro. Varios jóvenes protagonizaron un altercado que acabó con uno de ellos en urgencias del Hospital do Barbanza por los golpes recibidos. Los vídeos que circulan por las redes sociales muestran como había chavales con palos y se proferían amenazas muy graves. Todo ello en un contexto en el que no hay servicio de policía nocturno en la localidad. Una cosa no tiene por qué conllevar a la otra, pero las personas que protagonizan este tipo de incidentes se sienten más inmunes sin la presencia de las fuerzas de seguridad. Es evidente que el Concello debe intentar que vuelva este servicio, pero todavía es más importante que la ley del más fuerte y de la violencia gratuita desaparezca de las calles.