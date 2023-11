Las luces de Navidad y la curva de la felicidad

25 de noviembre, fum, fum, fum... o algo así decía el villancico. Perdónennos el no recordar al dedillo la letra, pero el despliegue de luces en varios rincones de España trastoca más que el temido cambio horario. El haber sacado los turrones en septiembre también ayuda a estos lapsus temporales, no nos vamos a engañar. Deberíamos inventar algún tipo de celebración entre el verano y la Navidad con la que pudiéramos llenar el buche sin echar mano de dulces navideños con tanta antelación, algo así como magosto, samaín o halloween, celebraciones que seguro nadie conoce. No se pretende ser una suerte de Grinch o un ‘toxo’ antinavidad, pero piensen ustedes que si un par de semanas entregados al frenesí navideño suponen un par de kilos más de felicidad para dar la bienvenida al año, dos o tres meses de turrones y mazapanes pueden hacernos felices hasta puntos peligrosos. Pero no queda otra que deleitarnos con las luces y ser felices, pero con moderación.