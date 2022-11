El mar, la mar…

...mejor no la cabrear. ¡Hay que ver qué carácter tiene este Poseidón/Neptuno ―vamos a hacerle la pelota a ambos, no vaya a ser…―, que cuando se enfada no hay nada que lo frene y mucho menos una tierna duna de arena que los ingenuos mortales coruñeses han osado levantar para contenerlo. Si no retiran las máquinas a tiempo, ya estarían empotradas contra algún edificio del otro lado de la carretera. Pues nada, vuelta a empezar. Esperemos que Nuestro Señor Poseidón/Neptuno sea más benigno con ellas esta vez y no se las lleve por delante antes de que acaben de ponerlas como es debido, bien pisaditas para que queden más duras. Pero estas cosas pasan por invadir sus dominios sin pedirle permiso. Y es que ya se sabe: Al César, lo que es del César y a Poseidón/Neptuno, lo que es de Poseidón/Neptuno.