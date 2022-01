Las mascotas ya son legalmente un miembro más de la familia

Aquellos que tratan a sus mascotas como si fueran sus hijos ya pueden decir con absoluta certeza que son miembros de su familia. Porque es lo que son legalmente desde ayer. Lo que en la práctica significa que no son considerados objetos que se puedan embargar con la vivienda, por ejemplo, que en caso de divorcio se asignará su custodia en función del bienestar del animal y que hay que garantizar su cuidado. Lo que no dice en ningún punto de la nueva ley, que se sepa, es que las señoras tengan que hablarles a los perrillos como si fuesen niños que les entienden cuando les dicen que no molesten a la gente por la calle. Para eso la educación de la señora en cuestión sigue siendo la única norma que vale.