Las matemáticas no dan para una policía nocturna en Cambados

El gobierno local lo ha intentado por activa y por pasiva y ahora la oposición, encarnada por el PP, le pone deberes para que a lo largo de este mandato el Concello de Cambados retome las guardias nocturnas de la Policía Local durante los fines de semana. El caso es que no hay personal suficiente para implantar un servicio muy necesario en la localidad y como desde los actuales rectores municipales no tienen previsto contratar a más agentes, los números siguen sin cuadrar. Por tanto, es una cuestión de matemáticas básicas, pese a los intentos de negociación con los sindicatos para tratar de que la villa tenga este servicio por las noches. No es que Cambados sea un lugar inseguro, sino que sus vecinos tengan la percepción de seguridad y eso se consigue con policías en la calle.