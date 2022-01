La mayor reprobación de Alberto Garzón

El PP y Ciudadanos se han aliado para reprobar a Alberto Garzón. Un gesto sin ningún valor real, baste recordar aquellos tiempos en los que Rajoy no tenía ni un solo ministro que no hubiera sido reprobado al menos un par de veces por el Congreso. Sin embargo, la mayor reprobación del todavía titular de la cartera de Consumo la realizó el ministro de Agricultura, Luis Planas, que no solo consideró las ya famosas declaraciones sobre las macrogranjas como “bastante desafortunadas” sino que prefirió no contestar cuando le preguntaron sí Garzón era la persona idónea para el cargo que ocupa. Lo peor de todo este culebrón es que Garzón puede estar muy tranquilo porque, en su momento, Sánchez renunció a la potestad exclusiva del presidente para elegir a sus ministros. A cambio de gobernar cedió esa capacidad a sus socios y, ahora, por pocas ganas que tenga, no le queda más remedio que mirar para otro lado, aunque eso le cueste la presidencia de Castilla y León.