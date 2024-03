La mayoría formada por las pequeñas minorías, un problema

No se puede discutir el juego democrático establecido en nuestra Constitución, esa que no respetaron los independentistas catalanes al abusar de su poder para arrasar y pisotear los derechos del resto de los ciudadanos de esa comunidad. Pues bien, hay ayuntamientos que no respetan ni los acuerdos establecidos para alcanzar el poder con los pequeños partidos con el fin de que no gobierne el PP. Aquí en A Coruña está ocurriendo un poco eso, que el BNG está harto de denunciar públicamente que el Gobierno Local, aunque depende de ellos, parece que gestiona como si tuviese mayoría absoluta y le ocultan expedientes que los nacionalistas consideran importantes para desarrollar su labor. Esto no va a acabar bien.