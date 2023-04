Mejorar la ciudad ayuda mucho

Ahora que estamos en período de las promesas será importante escuchar las propuestas que estén encaminadas a mejorar la ciudad, al igual que los municipios del área. En ocasiones los políticos locales tienden a perderse en grandes proyectos sin reparar en el día a día del ciudadano, lo que de verdad le importa. Los barrios de nuestra urbe, a través de sus asociaciones de vecinos, están mostrando sus necesidades. Que no pasan, como apuntábamos antes por generar grandes estructuras, si no por mejores accesos en las aceras, reparar grandes baches, limpieza de las calzada y cosas pequeñas. Otra de las cuestiones que se reclaman es mayor protección en lo que a seguridad ciudadana se refiere, más patrullas de Policía Nacional y Local con el objetivo de que sus hijos puedan andar por la calle sin miedo como ocurre en algunas zonas actualmente. Por eso que mejorar la calidad de vida del ciudadano no requiere grandes obras, sino acciones más baratas.