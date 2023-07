Lo mejores jinetes del mundo se pasan por Larín

la verdad es que todos los medios especializados del mundo de la hípica señalan a Larín (Arteixo) como el epicentro mundial del Concurso Internacional de Saltos, ya que los mejores jinetes y amazonas se dan cita en el complejo Casas Novas. Unas instalaciones de lujo para el mundo ecuestre y demostrado también, uno de los centros hípicos de referencia a nivel internacional, ya que pocas instalaciones cuentan con los servicios que se ofrecen aquí. Todo gracias a que Marta Ortega, una apasionada del mundo de los caballos, practicó este deporte. Años más tarde, a pesar de no competir, el CSI sigue teniendo un enorme protagonismo y la organización cuida hasta el más mínimo detalle para que no solamente los participantes puedan gozar una competición de alto nivel, si no que también los espectadores disfruten lo suyo con los caballos y tengan la oportunidad de ver lo mejor de lo mejor en esta especialidad deportiva, que luego compiten en Mundiales y Juegos Olímpicos. Lo dicho, Casas Novas ya es una referencia.