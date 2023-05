El menos común de los sentidos

La propuesta no es nueva, pero que alguien intente aplicar la lógica a los planes educativos suena novedoso. Román Rodríguez volvió a defender ayer la necesidad de escuchar a los empresarios a la hora de buscar una Formación Profesional lo más eficaz posible. Nadie como los dueños de las empresas saben lo que realmente necesitan y contar con su opinión es imprescindible. Clama al cielo que en pleno 2023 aún haya ciclos que no conducen a ninguna parte y oficios en los que no se encuentran profesionales. Suena sencillo encajar este puzzle. Pero se ve que no lo es.