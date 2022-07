Mickey, la nueva perla del mercado

Los derechos de autor del ratón más famoso del mundo con Disney expiran en 2024. A partir de ese año, si los recursos interpuestos por la compañía no triunfan, Mickey pasará a ser de dominio público y su imagen podrá ser utilizada en diferentes proyectos. No se trata de algo novedoso entre los personajes de ficción que iluminaron de ilusión los ojos de los más pequeños durante décadas. Ya le pasó hace poco al tierno osito Winnie the Pooh, que en breve protagonizará una película de terror en la que se verá envuelto en terribles sucesos tras ser abandonado por Cristopher Robin. Qué horror.