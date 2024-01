La moción de censura que afloraba desde el primer día en O Salnés

El PP comarcal anunció ayer la presentación de una moción de censura en la Mancomunidade do Salnés que se veía venir desde que el pasado doce de agosto se reeligió a la socialista Marta Giráldez como presidenta con el enfado del edil de Meaño Independiente, José Aspérez, por no ser nombrado vicepresidente en ese pleno por la negativa del BNG. Aspérez había negociado ese cargo a cambio de su voto, pero resulta que quien lo recibió no se lo comunicó a los nacionalistas y de ahí todo el lío. Hubo tiempo de sobra durante estos meses para tratar de reconducir la situación, pero quien movió ficha fueron los populares al conseguir los catorce apoyos que precisan, incluido el del concejal meañés, para hacer presidente al alcalde de Ribadumia, David Castro.