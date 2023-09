Los modelos de democracia y el principio de legalidad

acusarse de antidemócrata, como de casi todo, es fácil en el verbo. Otra cosa es luego la coherencia. Hay quien identifica democracia con votar, a toda costa, a cualquier precio, caiga quien caiga y sea cual sea el camino. Ocurre que sostener dialécticamente un modelo de democracia que no vaya de la mano de la ley, y por tanto del procedimiento, es bastante ine­ficaz si lo piensan. Quien sea capaz de armar una democracia sin principio de legalidad, que levante la mano. Esto de la legalidad también se aplica a los que varían su discurso una vez emitido el voto. Porque, el voto, por sí mismo, tampoco es nada más que eso. Y no habilita para todo. En realidad, solo habilita para lo previamente estipulado. Por eso, ser el más votado otorga los derechos que se han fijado para el caso. Pero no otros.