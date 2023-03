Los modernos cromañones

El hombre de cromañón está considerado el primer humano prehistórico moderno. Por fortuna, la evolución nos ha hecho más listos, más altos, más guapos y más civilizados ¿A todos? En una pequeña aldea mental, un grupo de irreductibles valientes rechaza, con asombrosa agilidad y escasos argumentos serios, todo lo que huela a progreso. Los que decían no a las nucleares, dijeron no al carbón, dijeron no a las hidroeléctricas, dicen no a la eólica terrestre y se oponen al offshore. La pregunta es ¿cómo quieren estos Astérix del siglo XXI que el mundo siga girando? Envía tu respuesta.