El Arosa no ha comenzado bien la temporada. Ayer volvió a perder. Es su tercera derrota consecutiva en otras tantas jornadas de liga. Podría atribuirse a la mala fortuna, a la poca puntería de cara al gol, pero nada de eso. Las sensaciones no son las mejores y en la casa arlequinada ya se han encendido las alarmas y como no gane pronto, mucho me temo que sonarán, y muy alto.