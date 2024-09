Acuaes anunció ayer la contratación de la obra para construir la necesaria depuradora para A Illa de Arousa. El proyecto, de más de siete millones de euros, permitirá acabar con los vertidos que han supuesto un procedimiento europeo de sanción. Pero no acalla el mar de fondo político. El BNG, que cogobierna en A Illa, no vio con buenos ojos que la Xunta no ponga dinero para la obra.