La necesidad del periodismo en estos tiempos

el periodismo es democracia.También le podemos dar la vuelta a la frase para que sea más contundente: sin democracia no hay periodismo. La figura del profesional de la información hoy es más necesaria que nunca. Todo el mundo tiene acceso a fuentes de noticias a través de las redes sociales, páginas web y otros sistemas. Hay una verocidad enorme por parte del consumidor por lo que está ocurriendo en su entorno. Pero desgraciadamente corren tiempos de bulos y desinformación. Todo interesado. Ahí tenemos el conflicto bélico de Ucrania-Rusia o el de Israel-Gaza. Las partes no paran de bombardearnos con sus ‘informaciones interesadas’ en lo que está ocurriendo en estos dramas humanos. Por eso cobra valor el trabajo del periodista. Es una fuente fiable y que cuenta la noticia, alejado del ruido. El ciudadano quiere veracidad de lo que ocurre. Lo mismo aquí a nivel local, el periodismo es necesario para informar de lo que importa. No de lo que quieren las partes interesadas.