Ni abrir la puerta del coche sabemos

Ahora que tenemos la cabeza en el descanso de Semana Santa, nos recuerdan que tengamos mucho ojo con el coche, incluso cuando dejamos de circular. Resulta que entre nuestras virtudes no está saber abrir la puerta correctamente al salir del vehículo. Y las consecuencias no son ninguna broma: provocar un golpe a un peatón o a un ciclista cuando abrimos sin mirar, además del disgusto nos puede costar hasta 260 euros. La solución, dice la DGT, es abrir a la holandesa, con la mano más alejada de la puerta, para obligarnos a girar el cuerpo y, de paso, mirar alrededor. Lo que nos queda por aprender... FOTO: los atascos no serán la única preocupación | EFE