Ni hablar con normalidad

Nos podemos entretener con lo del paripé o lo de salvar el pellejo porque realmente la respuesta socialista no ha podido ser de menos altura ni más vulgar como si la situación general no mereciera algún mensaje más profundo. Se han quedado en lo del paripé, pero la cuestión importante no son los supuestos deseos de Feijóo sino la anomalía profunda que supone que en la cuarta economía de Europa exista tan poco sentido institucional por parte de quien más obligado está a tenerlo. ¿No es una anomalía que el presidente del Gobierno no haya tenido la más mínima conversación con el líder de la oposición sobre asuntos que trascienden con mucho los pactos que pueda alcanzar y que alcanzará con grupos que en el conjunto de España son minoritarios? Sean quienes sean el presidente del Gobierno y el líder de la oposición y por mucho que, incluso, se desprecien, tienen la obligación de conversar, que no debe presuponer acuerdo alguno, pero sí indicaría normalidad democrática.