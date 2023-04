Ya no habrá que jugarse el tipo para ir de Bamio a Carril

El Consello da Xunta aprobó ayer la ejecución de las obras de la demandada senda peatonal entre Bamio y Carril. Se trata de una necesidad para los vecinos que se desplazan andando por la zona, ya que tienen que hacerlo por unas carreteras, la PO-548 y la PO-192, que soportan un intenso tráfico, por lo que la seguridad vial no es la más aconsejable. Se da la circunstancia, además, de que no hay un lugar concreto y seguro para cruzar el vial para llegar al cementerio municipal que queda en la zona. Por tanto, el proyecto contempla un paso de peatones regulado por semáforos de pulsar para que atravesar la calzada no se convierta en un ejercicio de alto riesgo. Será una inversión de algo más de trescientos mil euros que hará la vida cotidiana más sencilla a los vecinos de ambos lugares.