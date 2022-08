No es más limpio…

...El que más limpia, sino el que menos ensucia. Si el dicho es cierto -que va a ser que sí- los coruñeses debemos de ser un poco porcalleiros, porque nuestra ciudad está entre las más sucias de España, y vive Dios que no es algo de lo que estar orgullosos. Puede ser verdad que el presupuesto de limpieza no sea suficiente, que los operarios no tengan las máquinas necesarias para desincrustar guarradas o que el personal que da brillo y esplendor a nuestra ciudad sea escaso, pero si los ciudadanos colaborásemos un poquito, a lo mejor dejábamos de pertenecer al club de los más cochinos. Porque los chicles no se pegan solos en el suelo, ni los papeles, pipas, cigarrillos y refugallos varios tienen vida propia, ni los enseres viejos bajan por sus medios a la calle. Así que un poquito de colaboración, por favor. Si no encontramos papeleras, envolvemos el chicle en su papelito y al bolsillo hasta llegar a casa. Ah… Y aquello de la pandemia de llevar una botellita de agua con jabón para los pises caninos era muy buena idea. Ahí lo dejamos.