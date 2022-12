No nos tocaría el gordo…

Pero nos sentimos como si nos hubiese tocado el segundo premio, por lo menos. ¿Que de qué hablamos? Pues de fútbol, claro. No sé en el resto de España, pero en A Coruña estamos seguros de que muchísima gente está contenta de que Argentina ganase el Mundial por Leo Scaloni, que se lo merece por ser un buen pibe al que la ciudad siempre quiso y nunca olvidó. Cómo hacerlo si él mismo, siempre que tiene ocasión, le declara su amor al Depor y a la ciudad en la que fue feliz. Incluso no descarta el venir a entrenarlo. Bueno, a ver… Quizás ahí se haya pasado un pelín, pero a nosotros nos hace felices que lo diga. Para que hubiese una ínfima posibilidad de que Leo Scaloni viniese a entrenar al Depor, al equipo de nuestros sufrimientos aún le queda mucho que sachar por esos campos de dios. Antes hay que salir de este pozo de paredes resbaladizas en el que nos encontramos. Porque un campeón del mundo no va a venir a entrenar un equipito de Primera Federación, ¿no? Aunque molaría…