No son problemas de mujeres, vale la pena adecuar el enfoque

Los ultras de turno, cuñados y demás todólogos tal vez lo contradigan. Pero vale la pena pensar por sí mismo. Que se hable de pinchazos a mujeres, de agresiones sexuales (en y sin manada) a mujeres, de violencia o asesinato contra mujeres por sus parejas o exparejas, todo ello, no son cosas de mujeres. Son problemas que están en los hombres. No en todos ellos, ni mucho menos. Obvio. Pero también verá que son ellos, y no ellas, los que las pinchan en las fiestas, los que las violan, los que las acosan, insultan, golpean o matan. Así que antes de ver todo esto como problemas que tienen las mujeres, piense si no será que el problema está dentro de muchos hombres. Y que es ahí donde hay que enfocarlo.