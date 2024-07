El Concello de Cuntis está atravesando por una complicada situación económica y esta situación repercute directamente en la programación de las fiestas de San Roque, que pasarían a celebrarse durante un solo día en lugar de cuatro. Pero los vecinos no están dispuestos a perder el festejo y ya crearon una comisión que, con el nombre de “Non me toques as festas” tratarán de elaborar una propuesta atractiva y ambiciosa.