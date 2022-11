Nos llena de orgullo y satisfacción…

Nos, el próximo día 24 de noviembre, conceden el Premio Otero Pedrayo 2022 ―este año le toca organizarlo a la Diputación de A Coruña― al investigador y docente Ángel Carracedo. Al parecer ―y por extraño que parezca― es la primera vez, desde 1977, que este premio reconoce la investigación médica y científica. Pues ya han tardado ustedes, señores diputados de las cuatro diputaciones provinciales gallegas, teniendo en cuenta la velocidad a la que va la investigación médica en Galicia, no es por nada. Otra cosa no habrá, pero equipos de investigación con nombre propio en el mundo entero, hay un ciento. En el caso de Ángel Carracedo, es, junto a sus colaboradores, líder del mundo mundial en técnicas forenses. Y si no miren la cantidad de veces que se les requiere para los casos más peliagudos. Enhorabuena a él y más enhorabuena todavía a sus alumnos de Medicina Legal en Santiago. Eso sí es que te toque una lotería muy gorda.