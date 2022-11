Qué va a ser de nuestras esbeltas figuras…

desasosiego, eso es lo que nos inunda, el desasosiego. ¿Y por qué?, dirán ustedes. Pues miren, resulta que hace nada se celebró -con gran éxito, como no podía ser menos- la exaltación/concurso del invento mejor inventado del ser humano, es decir, la tortilla de patata. A ver, que con eso ya estaba bien, que no hacían falta más exaltaciones. Pues sí, hicieron falta. Hace nada fue la exaltación/concurso de otro acierto de la cabecita humana: la tapa -de comer- con apellido ilustre -Picadillo-. No hartos con esto -hartos de estómago, se entiende-, nos preparan el Festival Del Bocata Gourmet Boucatise veinte días antes de la Navidad. Pero, de verdad, ¿ustedes creen que hay figura humana que resista tanta papatoria? Mucho nos tememos que el menú de Navidad va a ser, para empezar, caldo limpio de acelga hervida; de segundo, apio al horno; y de postre, tronco de Navidad, pero tronco de madera de verdad, para que nos dure más. Ya estamos empezando a sospechar que todas estas exaltaciones culinarias son idea de los gimnasios, para que nos machaquemos bien manteniendo la figura.