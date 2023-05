Lo que nuestros policías se merecen

El Sindicato Unificado de Policía sacó ayer a la calle sus reivindicaciones. Reclama una nueva comisaría para Ferrol y Narón y que se incremente la plantilla. El sindicato asegura que las actuales dependencias no cumplen con las necesidades de los agentes. Sostienen que el edificio presenta numerosas deficiencias. La solución, que el Ayuntamiento le ceda a la dirección general un terreno adecuado para construir unas nuevas dependencias. Piden, además, que Ferrol cuente con una sede de unidad adscrita porque es la única de las grandes ciudades de Galicia que no la tiene. ¿Mucho pedir? No lo parece.