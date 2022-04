Un nuevo conflicto en el comercio mundial asoma desde China

No terminamos de salir de una y entramos en otra. La cuestión es que la economía mundial está tocada y no tiene pinta de que se vaya a recuperar fácilmente. A la conocida como crisis de los chips le siguió la invasión a Ucrania y ahora es el turno de las restricciones en China por el coronavirus, que tienen paralizadas importaciones y exportaciones. Y como para no recibir producción china está la cosa, si es casi imposible encontrar un producto que no tenga algo que ver con el país asiático. Pero es lo que hay, la seguridad sanitaria manda y allí están en pleno brote mortal de Ómicron, así que ya nos podemos ir preparando para desabastecimientos y subidas de precios. Otra vez. FOTO: Contenedores parados en el puerto chino de Shanghai por culpa del virus | Europa Press